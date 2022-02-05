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Dünya Kanser Günü - Son Dakika

Dünya Kanser Günü

05.02.2022 10:53
Dünya Kanser Günü

Silopi ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezi ve Türk Kızılay Silopi Şubesi kanser hastalarını ziyaret etti.

Silopi ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezi ve Türk Kızılay Silopi Şubesi kanser hastalarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, Dünya Kanser Günü dolaysıyla farkındalık yapmak adına kanser hastalarını ziyaret ettiklerini, hastalara destek olmak adına ailelerin yanında olacaklarını söyledi.

Silopi Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten de ziyaret esnasında çok etkilendiğini anlattı.

Kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü kaydeden Ökten, ailelere destek sunacaklarını kaydetti.

Hasta ve hasta yakınları da ziyaret için çok mutlu olduklarını dile getirerek, Türk Kızılay ve Aile Destek Merkezine teşekkür etti.

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Kızılay, Kanser, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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