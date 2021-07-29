Dünya Kaplan Günü'nde düzenlenen etkinlikle azalan kaplan nüfusuna dikkati çekildi - Son Dakika

Doğal yaşam alanlarında azalan kaplan nüfusuna dikkati çekmek amacıyla ilan edilen 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Parkta bulunan ve tek yaşayan Sibirya kaplanı ile Bengal kaplanları, aslan ve leoparların tavuk etiyle beslendiği program ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Tuzla Aslan Park Sorumlu Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yok olma eşiğine gelen kaplan popülasyonuna dikkati çekti.

Yılmaz, 2010'da dünya çapında yapılan sayımda kaplan sayısındaki ciddi düşüşün farkına varıldığını belirterek, "Kaplan sayımı yapılıyor. Doğada yaklaşık 3 bin 200 kaplan olduğu tespit ediliyor. Rakamlar, son yüzyıl içinde kaplan nüfusunun yaklaşık yüzde 97'sinin yok olduğunu gösteriyor. O dönemden sonra uluslararası kuruluşlar kaplan sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor. Şimdi 3 bin 900'e kadar yükseldi. Amacımız dikkati çekmek. Buradaki Sibirya kaplanından doğada 300 kadar kalmış mesela. Nesilleri tükenmek üzere olduğundan hayvanat bahçelerinden, doğal parklardan takviye olacak. Kaplan sayısını artırmamız son derece önemli. Bizim de 1 Sibirya kaplanı, 4 Bengal kaplanımız var. Yeni yavrularımız da gelecek." diye konuştu.

Aslan Park ile çalışmalar yürüten Coşkun Bayraktar Doğa Koruma Derneğinin de maddi, manevi ve teknik destek verdiğini belirten Yılmaz, hayvanların üretilip doğaya salınması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.