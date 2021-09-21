Dünya Karate Federasyonu Başkanı Espinos'tan Türkiye'deki organizasyona övgü Açıklaması

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Karate 1 Gençlik Ligi'ndeki başarılı organizasyon dolayısıyla Türkiye Karate Federasyonuna teşekkür etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy'deki WOW Convention Center'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'ni izlemek için İstanbul'a gelen WKF Başkanı Espinos, organizasyona tam not verdi.

Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ve Genel Sekreter Ali Bıldırcın ile toplantı yapan Espinos, Türkiye'nin organizasyon gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Espinos, Türkiye Karate Federasyonunun WKF için önemli bir partner olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye her yıl birkaç organizasyonu başarıyla idare ediyor. Mart ayında pandemi sonrası ilk organizasyonu İstanbul'da düzenlemiştik. Yine Karate 1 Gençlik Ligi'nin üçüncü ayağı da başarılı bir şekilde geride kaldı. Genelde Esat Delihasan gibi güçlü başkanların ardından federasyonlarda bir takım problemler yaşanabilir. Ancak Delihasan'ın arkasında bıraktığı ekip onun yokluğunu hissettirmeden başarılı bir şekilde yola devam ediyor. Önümüzdeki yıl Gaziantep'teki Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ile Konya'daki Dünya Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın da en iyi şekilde yapılacağına inanıyorum. Başkan Kör ve Genel Sekreter Bıldırcın ile bu iki önemli organizasyonla ilgili önemli toplantılar yaptık. Her zaman olduğu gibi Türkiye'den mutlu bir şekilde ayrılıyorum."

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör de Espinos'la yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini belirtti.

Espinos'un kendilerine her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Kör, "Başkan Türkiye'ye güvenini bir kez daha bizlere bildirdi. Biz de hiç zaman kaybetmeden iki önemli organizasyonla ilgili çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.