Dünya karate hakemi İsmail Günay, Müdür Keleş ile bir araya geldi

Dünya Karate Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği sınavda hakemliğe seçilen İsmail Günay, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile bir araya geldi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile bir araya gelen Dünya Karate Hakemi İsmail Günay'a, Adıyaman Karate İl Temsilcisi Musa Tepe eşlik etti. Müdür Fikret Keleş, Adıyaman'da sporcuların yetiştirilmesinde büyük emekleri olan İl Temsilcisi Musa Tepe ile Dünya Karate Hakemi olan İsmail Günay'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman'da dünya çapında hakemlerin yetişmesinin il için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Müdür Keleş, "Tüm branşlarda spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ilimizde sadece milli sporcular değil aynı zamanda milli hakemlerle dünya çapında adımızı duyurmayı başarıyoruz. İsmail Günay kardeşimizin gelecekte çok büyük şampiyonalarda hakemlik yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN