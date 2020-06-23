Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi - Son Dakika

Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 17-20 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini bildirdi.

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 17-20 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini bildirdi.

Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz


Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WKF yönetim kurulu bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda organizasyonlarla ilgili bir takım kararlar aldı.

Açıklamada, "Alınan karar neticesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası bir yıl ertelenerek 2021 yılında düzenlenecek. WKF şampiyonanın paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı." denildi.

Türkiye, Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Son Dakika: Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanıyor
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]