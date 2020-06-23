Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi!
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WKF yönetim kurulu bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda organizasyonlarla ilgili bir takım kararlar aldı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WKF yönetim kurulu bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda organizasyonlarla ilgili bir takım kararlar aldı.
Açıklamada, "Alınan karar neticesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası bir yıl ertelenerek 2021 yılında düzenlenecek. WKF şampiyonanın paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:16
Son Dakika › Spor › Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi! - Son Dakika Spor
Son Dakika 17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim