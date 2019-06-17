Son Dakika Haberleri: Dünya karikatüristleri 3. kez Kudüs için çizecek
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Dünya karikatüristleri 3. kez Kudüs için çizecek

33 dakika önce

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından 3. kez düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın başvuruları başladı.

Dünya karikatüristleri 3. kez Kudüs için çizecek, System.String[]
Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından 3. kez düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın başvuruları başladı.
İsrail işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan yarışmada, karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi bekleniyor.
Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekilmesi de yarışmanın amaçları arasında yer alıyor.
Yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.
Birinciye 15 bin lira ödül
Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "3. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jürisini Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Endonezya'dan Jitet Kustana, Romanya'dan Doru Axinte, Fas'tan Naji Benaji, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Suriye'den Yaser Ahmad oluşturuyor.
Yarışma neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilecek, biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el- Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.
Son katılım tarihi 11 Ekim olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni ise aralık ayında yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:16 Kaynak: AA
İsrail, Kudüs, Kültür Sanat
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