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Dünya karikatüristleri 4. kez Kudüs için çizecek - Son Dakika

Dünya karikatüristleri 4. kez Kudüs için çizecek

26.07.2021 12:35
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Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın başvuruları başladı.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın başvuruları başladı.

İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs şehri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan yarışmada, karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi bekleniyor.

Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekilmesi de yarışmanın amaçları arasında yer alıyor.

Yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

"Yarışma vesilesiyle yabancı çizerlerin de konuya vakıf olmasını sağlıyoruz

Yarışma jürisinde yer alan karikatürist Ahmet Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'le alakalı derinlikli içeriklerin üretilmesine önem verdiklerini belirterek, "İlk sene yaptığımız yarışmadaki eserlerle sonraki senelerde gelenler birbirinden çok farklı. Çizerlerin bu yarışmayla Kudüs'ü anladıklarını söyleyebiliriz. Artık çizgileri ve esprileri çok güçlü eserler gönderiyorlar." dedi.

Konusu değişmeyen bir yarışma düzenlediklerini hatırlatan Altay, bunun zor ve tehlikeli olduğunu ancak Kudüs'te yaşanan kısıtlamaların kalkması ve Müslümanların rahat etmesi için sabırla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Altay, yarışmaya dünyanın birçok yerinden her dinden karikatüristin eserleriyle katıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz gerçek bir yarışma yapıyoruz. Jürinin bizzat gelip katıldığı, ince bir şekilde değerlendirme yaptığı bir yarışma yapıyoruz. Ben bir inanan insan olarak kendi adıma tarihe not düşmeye çalışıyorum. Biz bu yarışma vesilesiyle yabancı çizerlerin de konuya vakıf olmasını sağlıyoruz. Türkiye'den çok sloganla yaklaşıyoruz ancak bu çok doğru bir şey değil. Jüri üyelerimizi de özel bir çabayla belirliyoruz. Çünkü her çizer jürilik yapamaz."

Birinciye 20 bin lira ödül

"4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jürisini Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Endonezya'dan Doru Axinte, Belçika'dan Luc Descheemaeker, Mısır'dan Wesam Khalil, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Suriye'den Yaser Ahmad oluşturuyor.

Yarışma neticesinde birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek, biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el- Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Son katılım tarihi 29 Ekim olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni ise aralık ayında yapılacak.

İnsan Hakları, İsrail, Altay, Kudüs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya karikatüristleri 4. kez Kudüs için çizecek - Son Dakika


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