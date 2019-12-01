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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor

6 saat önce

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri bugün yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası elemeleri başlıyor, System.String[]

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri bugün yapılacak müsabakalarla başlayacak. İskoçya'da düzenlenen elemelerde 28 ülkeden 56 sporcu yer alıyor.

Elemelere karışık çiftler curling milli takım kafilesi olarak sporcular Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz, antrenörler Anthony Zummack ve Ahmet Çelik ile kafile başkanı Hatice Herdili Şahin katılacak.

B grubunda yarışacak milli takımın rakipleri Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Sudi Arabistan.

Karışık Çiftler Curling Milli Takımımız şampiyona sonunda ilk 4'e girmesi durumunda Nisan 2020 yılında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatları kota şampiyonası olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milli Takım ilk maçını yarın TSİ 23: 30'da Suudi Arabistan ile oynayacak.


- Ankara
Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:42 Kaynak: DHA
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