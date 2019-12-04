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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya'da devam ediyor.

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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya'da devam ediyor.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'dan oluşan milli takım, elemelerdeki ilk üç maçını kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Suudi Arabistan'ı 12-0, İrlanda'yı 10-4, Brezilya'yı ise 9-1 mağlup etti.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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