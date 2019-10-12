Son Dakika Haberleri: Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı
Son Dakika Spor Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı

Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı

17 dakika önce

Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı.

Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı, System.String[]

Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün start aldı. Şampiyonada Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Alican Karataş, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz temsil edecek.


Aberdeen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor
Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü Anadolu Efes, ALBA Berlin'i uzatmalarda yıktı Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]