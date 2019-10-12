Dünya karışıklar curling şampiyonası başladı
17 dakika önce
Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı.
İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün start aldı. Şampiyonada Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Alican Karataş, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz temsil edecek.
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