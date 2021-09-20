Dünya, karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

Paris Saint-Germain'de Messi krizi patlak verdi. Arjantinli yıldız, Lyon maçında oyundan alınınca büyük bir şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Teknik direktör Pochettino tarafından oyundan alınan Messi, 76. dakikada yerini Hakimi'ye bıraktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli yıldız, kenara geldikten sonra hocasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına giden Arjantinli yıldızın o anları sosyal medyada, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.