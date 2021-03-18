"Dünya kayısı başkenti"ni beyaza bürüyen "kayısı bahçeleri" turizme kazandırılıyor - Son Dakika

"Dünya kayısı başkenti"ni beyaza bürüyen "kayısı bahçeleri" turizme kazandırılıyor

18.03.2021 11:09

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, kayısıların çiçek açmasıyla oluşan görsel şöleni, "Kayısı Çiçeği Şenliği" ile turizme kazandıracak.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya, kayısıların çiçek açmasıyla oluşan görsel şöleni, "Kayısı Çiçeği Şenliği" ile turizme kazandıracak.

Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan Malatya kayısısının çiçeklenme döneminde bahçelerde oluşturduğu doğal güzellik, kentte düzenlenecek şenlikle dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Bahar aylarıyla kentte kayısı ağaçlarının ilk çiçek açtığı Karakaya Baraj Gölü kenarındaki bahçeler adeta beyaza büründü.

9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte görsel şölen sunan kayısı bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanı haline geldi.

Japonya'daki Kiraz Çiçek Festivali'ndeki turizm hareketliğinden esinlenerek hazırlanan Kayısı Çiçeği Şenliği ile kente gelecek turistlerin bir yandan bembeyaz kayısı çiçeklerinin altında gezerken diğer yandan ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü gibi birçok tarihi alanları da ziyaret etmesi hedefleniyor.

30 seyahat acentesi kente davet edildi

Malatya Turizm Gastronomi Tanıtım Dernek Başkanı Mehmet Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin "dünya kayısı başkenti" olarak bilindiğini, milyonlarca kayısı ağacının çiçek açmasıyla mükemmel bir görüntünün ortaya çıktığını anlattı.

"Yeni tip koronavirüs nedeniyle insanlar uzun süredir evlerdeydi, biz de 'kayısı çiçeğiyle hayat başlıyor, hayat kayısı çiçeğiyle açıyor' diyerek Kayısı Çiçeği Şenliği yapmayı düşündük." diyen Saygı, Malatya Valiliği, Büyükşehir, Battalgazi, Yeşilyurt ve bazı belediyelerle işbirliği yaparak ülkenin önde gelen 30 seyahat acentesini kente davet ettiklerini kaydetti.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Saygı, şöyle konuştu:

"Salgına uygun olarak çok güzel etkinlikler yapacağız. Öz çekim ile fotoğraf yarışmaları yapacağız. Salgından dolayı biraz mesafeli ve az sayıda tuttuk. Nemrut Dağı çok yakın, Arslantepe Höyüğü önemli tarihi turistik mekanlardan. Dini inanç turizmi olarak Darende var. Burası kadim bir şehir. Her yıl Japonya'da Kiraz Çiçeği Festivali düzenleniyor ve dünyaya çok güzel tanıtımını yapıyorlar. Milyonlarca turist sadece bu kiraz çiçeğini görmeye gidiyor. Adana'da Portakal Çiçeği Festivali düzenleniyor. Biz de Malatya Kayısı Çiçeği Şenliklerine başladık."

Sosyal medya fenomenleri de kente gelecek

Kentin kendine özgü yemekleriyle gastronomi alanında da iddialı olduğuna vurgu yapan Saygı, "19 Mart'ta başlayacak şenliğimiz 3 gün sürecek. Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenlerini de çağırdık. Kayısının çiçeklenme dönemi yaklaşık bir ay sürüyor. İlk Kale ilçesinde çiçek açıyor daha sonra yüksek rakımlı bölgelerde açıyor. Malatya bembeyaz bir gelinciğe bürünüyor. Şu an Battalgazi ilçesinde de kayısı çiçek açtı, buranın tarihi Ulu Camisi, kervansarayı var. Malatya'ya tarihi, gastronomisi ve tarımıyla Allah güzellikler nasip etmiş. İnsanlar gelsin bu güzellikler, gelincikler içerisinde gezsinler, öz çekim yapsınlar, Karakaya Baraj Gölü civarında çok güzel kayısı bahçeleri var, gelsinler fotoğraf çeksinler, hayatı ölümsüz kılsınlar." ifadelerini kullandı.

Japonya, Malatya, Turizm, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya kayısı başkenti'ni beyaza bürüyen 'kayısı bahçeleri' turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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