Dünya Kazaklarının Küçük Kurultayı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle Dünya Kazaklar Birliğinin "Küreselleşme Çağında Kazak Alemi" adlı Küçük Kurultayı düzenlendi.

Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, kurultay kapsamında önce Bağcılar Belediyesi yetkilileri, delegeler ve vatandaşların katılımıyla hem Kazak hem Türk halkları için ortak değer olan ünlü tekvando ustası Mustafa Öztürk'ün adını taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu girişimiyle yapılan parkın açılış törenine, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Dünya Kazaklar Birliği Başkan Yardımcısı Zauıtbek Turısbekov katıldı. Törende, Mustafa Öztürk'ün kızı ve kardeşi de yer aldı.

Küçük Kurultay Meclisi çalışmalarına Türkiye ve Avrupa'daki Kazak diasporasının temsilcileri katıldı. Toplantının sonunda Kazakistan Bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle Dünya Kazaklarının Çağrısı yayınlandı.

Kurultay çerçevesinde diaspora gençleri için Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinin "Eğitim Sergisi" düzenlendi. Al- Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi ve Taraz Uluslararası Yenilikçi Beşeri Bilimler Üniversitesi temsilcileri kendi üniversiteleri hakkında sunumlar yaparak, diaspora gençlerini eğitim kontenjanları kapsamında eğitim almaya davet etti.

Etkinlikler Bağcılar Belediye binasında Kazakistan Bağımsızlığının 30. yıldönümüne ithafen açılan "Türk Dünyasının Kalbi" sergisiyle devam etti. Sergi ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Kurultay programı Kazakistan'ın seçkin orkestralarından olan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası'nın gala konseriyle sona erdi.

Etkinlik sonunda Başkonsolos Alim Bayel önemli etkinliklere ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederek, Kazakistan Bağımsızlığının 30. yılı gümüş hatıra parasını takdim etti.

Kazakların Küçük Kurultayı her yıl farklı ülkelerde yapılıyor. Dünya Kazaklarının Büyük Kurultayının gelecek yıl Nur-Sultan'da yapılması planlanıyor.