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Dünya kenti Ani'nin yer altı tarihinin ortaya çıkarılması için 4 noktada kazı yapılıyor - Son Dakika

Dünya kenti Ani'nin yer altı tarihinin ortaya çıkarılması için 4 noktada kazı yapılıyor

09.08.2021 14:19
Dünya kenti Ani'nin yer altı tarihinin ortaya çıkarılması için 4 noktada kazı yapılıyor, System.String[]

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri'nde yer altındaki tarihin gün yüzüne çıkartılması için bu sezon 4 noktada kazı çalışması başlatıldı.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri'nde yer altındaki tarihin gün yüzüne çıkartılması için bu sezon 4 noktada kazı çalışması başlatıldı.

Kentin Arpaçay ilçesinin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedilerek yurt topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca uygarlığın yaşam bulduğu Ani Örenyeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Bu nedenle "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani, aralarında her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez yapılar ve kültürel hazinelerini bünyesinde barındırıyor.

Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem arz eden Ani'de yer altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkartılması için bu sezon 4 farklı noktada kazı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yapılan kazı çalışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan başkanlığında sürüyor.

Kazı Başkanı Arslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsüne erişen Ani Örenyeri'ndeki kazı çalışmalarının 2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yürütüldüğünü anımsattı.

Kazıda ortaya çıkartılan kültür hazineleri müze envanterine kazandırılıyor

Ani'deki kazı çalışmasına 12 farklı üniversiteden sanat tarihçisi, arkeolog, mimar ve restoratörlerin bulunduğu anlatan Arslan, "Kazı çalışmalarını, bilim insanlarının, öğrencilerin yer aldığı 35 kişilik geniş ekiple sürdürmekteyiz. Bu yıl ki çalışmalarımız 4 farklı noktada kazı, 2 ayrı alanda da çarşı konservasyonu (muhafaza etme) ve buluntu restorasyonu olmak üzere 6 ayrı alanda devam etmekte. Kazı çalışmaları özellikle Selçuklu hamamı, Selçuklu çarşısı ve Selçuklu konutlarının yer aldığı alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalarımız sadece kazı çalışması şeklinde değil, gün yüzüne çıkarttığımız eserleri de korumaya yöneliktir. Ayrıca Selçuklu konutları ve çarşısında konservasyon çalışması da yürütmekteyiz." diye konuştu.

Arslan, Ani'deki Selçuklu mezarlığı, çarşısı, konutları ve hamamda aynı anda kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, "Kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Kazı alanlarından elde edilen kültür hazineleri ve bulgular Ani'deki kazı evimizde bilim insanları öncülüğünde restore edilerek müze envanterine kazandırılıyor." dedi.

Dünya kenti Ani'nin yer altı tarihinin ortaya çıkarılması için 4 noktada kazı yapılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Ermenistan, Selçuklu, Örenyeri, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dünya kenti Ani'nin yer altı tarihinin ortaya çıkarılması için 4 noktada kazı yapılıyor - Son Dakika Magazin


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