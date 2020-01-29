Dünya kenti İzmir için ortaklık vurgusu - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasına Elazığ depreminin yarattığı derin üzüntüye dikkat çekerek başladı. Vatandaşların duyarlılığı ve Meyve Sebze Hali esnafının da katkısıyla ihtiyaç malzemelerinin toplanıp bölgeye gönderildiğini söyleyen Tunç Soyer, kışlık çadırların da yakı nda yola çıkacağını söyledi.

İzmir için yeni bir ekosistem

İzmir'in 1800'lerin başından itibaren Akdeniz'in en büyük, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Ticaret İzmir'i İzmir yapan, bugün yaşadığımız bu şehri özel kılan en önemli değerlerin başında geliyor. İzmir Ticaret Odası işte bu önemli mirasa belediyemiz gibi sahip çıkıp, İzmir'i bir dünya kenti yapmak i&cc edil;in çaba gösteren en önemli paydaşlarımızdan biri" dedi.

İzmir'de yeni bir ekosistem yaratmaya çalıştıklarına vurgu yapan, şehrin tüm kurum ve yapılarıyla birlikte çalışmasının önemine değinen Başkan Soyer "Bu şehir siyasi ayrıştırmalarla sığlaştırılamayacak kadar büyük bir potansiyele sahip. Daha çok proje geliştirmeliyiz. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarının yetkilileriyle her ay düzenli olarak buluşuyoruz. Büyümenin yolu birbirimizin gücüne güç katmaktan geçiyor. İzmir'in dünya kenti olması için böylesi bir birlikteliğe ihtiyaç var" dedi.

"Tek yapmamız gereken şey, el ele vermek"

İnovasyon ve girişimciliğin İzmir için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, yatırımcı aktörleri ve yaratıcıları bu şehre & ccedil;ekecek çalışmalar yürüttüklerine vurgu yaptı.

Turizm sektöründe çok önemli adımlar attıklarını söyleyen Soyer, "İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu sene Akdeniz temasıyla, mavi kıta buluşması şeklinde düzenleneceğini söyledi. Dünyanın en ünlü gastronomi fuarı Terra Madre'nin ilk kez İtalya dışında bir ülkede 2021 yılında İzmir'de yapılacağını hatırlatan Başkan Soyer, "2021'de Dünya Kültür Zirvesi İzmir'de olacak. İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti olması için de uğraşıyoruz. 2026'da bu kentte Botanik EXPO'nun düzenlenmesi, 2030'da Dünya EXPO'nun yapılması için çalışıyoruz. İzmir bir ucunda Efes, bir ucunda Bergama, flamingoları ve gastronomisi ile dünya kenti olmak için muazzam bir potansiyele sahip ama bunu dünyaya anlatamazsak anlamı yok. Tek yapmamız gereken şey el ele vermek. Elbette İzmir'in böyle bir yükü kaldırabilmesi için altyapı ve ulaşım projelerine ağırlık veriyoruz. Buca Metrosu bunun en somut örneği. Buca Metrosu bir metrodan ibaret değil. Buca Metrosu ile Buca'da yaşam kalitesi artacak. Hafif raylı sistemlerin kent içinde artırılması, alt geçit lerin yapılması ve deniz ulaşımının güçlendirilmesiyle beraber İzmir'de yaşam kalitesinin yükseldiğine tanıklık edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yoğun mesaiye hazırız"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Elazığ'daki deprem için İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile birlikte bölgeye ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini söyleyerek sözlerine başladı. İzmir'in ortak hedefleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Özgener sözlerine şöyle devam etti: "İzmir Vakfı ve TARKEM gibi pek çok platformda Büyükşehir Belediyesi ile kentimiz için ortak projeler geliştiriyoruz. Kente yeni yatırımların çekilmesi, uluslararası organizasyonların çeşitlendirilmesi öncelikli hedefimiz. Her ayın ilk Perşembe günü Başkan Tunç Soyer ile bir araya geliyor, komitelerimizden bize gelen sorunları aktarıyoruz. Bu sayede pek çok sorunumuz hızla çözülüyor" dedi. Uluslararası İzmir Fuarı ile ilgili iş birliği yapmanın önemine de değinen Özgener, "Bu konuda yoğun mesai harcamaya hazırız" dedi.