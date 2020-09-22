Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'deki durumu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Erdoğan'ın sözlerinin bölgedeki milyonlarca umutsuz insana umut ve ilham...

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması, System.String[]

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'deki durumu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Erdoğan'ın sözlerinin bölgedeki milyonlarca umutsuz insana umut ve ilham verdiğini söyledi.

Fai, yaptığı yazılı açıklamada, Keşmir halkının davasına desteğini bir kez daha yinelediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Keşmir halkınca olumlu karşılandığını aktaran Fai, "(Erdoğan'ın) Birleşmiş Milletler 75 Genel Kurul toplantısında sarf ettiği sözler, bölgedeki milyonlarca ümitsiz insana ümit ve ilham vermiştir. BM Genel Kurulundaki ifadeleri, Keşmir halkının hislerinin gerçek yansımasıdır." dedi.

Fai, Erdoğan'ın Keşmir konusu için çok taraflı bir diyalog çağrısının BM 75'nci Genel Kurulu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından da söylendiğini belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ikili görüşmelerin uzun yıllardır yapıldığını aktaran Fai, ancak bunlardan bir sonuç alınmadığını dile getirdi. Fai, birçok ülkenin halen ikili görüşmeleri çözüm olarak öne sürdüğünü aktararak Erdoğan'ın teklif ettiği çok taraflı müzakere fikrinin BM tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin yanı sıra bir veya iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesinin de görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Genel Sekreter Fai, "Hem Hindistan hem de Pakistan ile çok iyi ilişkileri bulunan Türkiye, tarafları bir araya getirmek için etkin bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan BM Genel Kurulunda, Güney Asya'nın istikrar ve barışı için de kilit önem taşıyan Keşmir sorununun da halen çözüm beklediğine işaret etmiş, Cammu-Keşmir'in özel statüsünün ilgasının ardından atılan adımların sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini söylemişti.

Erdoğan, bu meselenin çok taraflı diyalog yoluyla BM kararları çerçevesinde ve özellikle Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesinden yana olduklarını kaydetmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kurul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması - Son Dakika


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