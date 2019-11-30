Dünya Kick Boks Şampiyonası
6 saat önce
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla devam eden organizasyonda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, dördüncü gün mücadeleleri sonunda dünya şampiyonluğunu elde etti.
26 Kasım'da başlayan ve bugün de final müsabakalarıyla devam edecek şampiyona, 1 Aralık'ta sona erecek.
Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak "Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak