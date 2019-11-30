Son Dakika Haberleri: Dünya Kick Boks Şampiyonası
Son Dakika Spor Dünya Kick Boks Şampiyonası - Son Dakika Spor

Dünya Kick Boks Şampiyonası

6 saat önce

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.

Dünya Kick Boks Şampiyonası, System.String[]

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla devam eden organizasyonda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, dördüncü gün mücadeleleri sonunda dünya şampiyonluğunu elde etti.

26 Kasım'da başlayan ve bugün de final müsabakalarıyla devam edecek şampiyona, 1 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 07:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kick Boks Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]