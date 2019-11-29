Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine açıklamasında, 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı organizasyonda, dördüncü gün müsabakalarının yapıldığını belirtti.

Kayıcı, tüm sporculara başarı dileyerek, "Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda milli takımımızdan 49 sporcu mücadele ediyor. Yarın yapılacak final müsabakalarından sonra madalyalar verilecek. Milli takımımız altın, gümüş, bronz madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada, full contact, point fighting, kick light ve musical forms kategorilerinde müsabakalar yapılıyor.

Organizasyon, 1 Aralık'ta sona erecek.