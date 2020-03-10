Dünya Kimlikli Şehirler Zirvesi mayısta İstanbul'da - Son Dakika

TÜRKİYE'DE kimlikli özgün şehirlerin oluşmasına ve uluslararası arenada tanınmasına katkı sunmak amacıyla Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 'Dünya Kimlikli Şehirler Zirvesi 2020' şehircilik alanının tüm taraflarını 29-31 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getirecek.

Bilim kurulu başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Ateş'in üstlendiği zirveye pek çok üniversiteden akademisyen, şehircilik otoriteleri, yerel yöneticiler, kent bilimcileri, mimarlar, sivil toplum örgütleri, zirveye konuşma yapmak üzere davetli olarak katılacak.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Zirvede kent kimliğini oluşturan doğal unsurlar ve kimliğin önemi, tarihi şehirler, insan dostu şehirler, kimlikli şehirlerde mimari, kentsel dönüşüm, şehir ve toplum etkileşimi, kültürel mirasın korunması başlıkları yer alacak. Aynı zamanda son yılarda sık sık depremle gündeme gelen şehirlerin bu alanda afetlere hazırlıklı olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve farkındalık oluşturmak üzere, afet, acil durum yönetimi de zirvenin en önemli başlıkları arasında yer bulacak.

ZİRVE SONUNDA SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANACAK

Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Türkiye'de özgün kimlikli şehirlerin oluşumuna sivil toplum örgütü olarak devletimizin ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalara destek olmak için 'Dünya Kimlikli Şehirler Zirvesi 2020'yi düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası alanda şehircilik otoritelerinin ve konunun tüm taraflarının konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu önemli zirvede temel hedefimiz; insanın yaşam alanı olan kentlerimizin bulunduğu coğrafyada kendi öz kültürünü ve özgün mimari yapısını, tarihini, kültürel özelliklerini yaşatan, şehri sembolize eden doğal unsurların marka olarak uluslararası arenada tanınmasına, turizm potansiyelinin gelişmesine yapacağımız zirveyle farkındalık sağlayarak zirve sonunda yayınlayacağımız sonuç bildirgesiyle katkı sunmaktır" dedi.

"GELECEK NESİLLERE TARİHİ MİRAS BIRAKACAĞIZ"

Sivil toplum örgütü olarak şehirlerin geleceği adına önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Cenap Tuncer, "Yaşadığımız dünyanın daha sağlıklı daha yaşanılır olması için kentin paydaşları ve nihai yararlanıcıları olarak toplumun her kesiminin üzerine önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Kentsel dönüşüm yaşandığı ülkemizde toplum olarak bizlerde yaşam alanımız olan şehrimizin geleceğine sahip çıkarak, halkımızı yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye davet ediyor, şehrimizin insan yaşam kalitesini arttıracak, doğayla uyumlu, kültürünü ve tarihini barındıran kimlikli şehirlerin oluşması için hep birlikte el ele vererek sorumluluk almalıyız. Bu aynı zamanda hepimizin gelecek nesillere tarihi miras olarak bırakacağımız önemli bir sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Zirve için ön kayıt zirve adına düzenlenen web sitesinden yapılabilecek.