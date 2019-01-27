Son Dakika Haberleri: Dünya Kırım Tatar Kongresi Kiev'de Tamamlandı

Dünya Kırım Tatar Kongresi Kiev'de Tamamlandı

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi Kiev'de Tamamlandı, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya yönetim ve denetim kurulu üyelerinin haricinde pek çok ülkeden Kırım Tatar diaspora temsilcisi iştirak ederken Eskişehir'den Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu toplantısı milli marşın okunmasının ardından Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 5. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin konuşulması ile devam etti. Ayrıca, işgalin yıl dönümünde Budapeşte Anlaşmasına taraf olan devletlere yapılacak müracaatlar ile yapılacak resmi görüşmeler de ele alındı. 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı münasebetiyle yapılacak faaliyetler de gerçekleştirilen toplantının ana maddelerinden oldu. Toplantıda, Kırım'da işgalciler tarafında öldürülen, kaçırılan veya tutuklu bulunan insanların ailelerine yapılacak yardımlar da ele alındı. Toplantıda, diğer yandan kongre üyelerinin Ukrayna'daki yaklaşan seçimler ile Ukrayna Anayasa Komisyonunda yapılacak değişiklikler de gündemde görüşüldü .

Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da katıldığı toplantıya Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının başkenti konumundaki Eskişehir'den Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Eskişehir'i temsil etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

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