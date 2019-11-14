Son Dakika Haberleri: Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor
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Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor

6 saat önce

Kırım Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu toplantısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

Dünya Kırım Tatar Kongresi Ukrayna'da toplanıyor, System.String[]

Kırım Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu toplantısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.


16 Kasım günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kiev'deki merkezinde Refat Çubarov başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya 14 ülkeden 23 yönetim kurulu üyesinin katılması bekleniyor. Kongre Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, beraberindeki heyetle birlikte toplantıda yoğun Tatar nüfusunun yaşadığı Eskişehir'i temsil edecek. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da katılacağı bildirilen toplantıda yoğun bir gündem oluşacağı bekleniyor.


Toplantı hakkında açıklama yapan Evren Olcay; "DQTK tek uluslararası örgütümüz, birçok ülkeden gelen üyeler gerek kendi ülkelerindeki gelişmeler, gerekse Kırım için yapılanlar hakkında görüş bildirecekler. Ayrıca gelecek yıl yapılması planlanan genel kurul hakkında da görüşmeler olacak. Bu toplantılarımızın Rus işgali altındaki Kırım topraklarında yaşayan soydaşlarımız için olumlu gelişmeler doğurmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Ukrayna, Tatar, Kırım, Kiev, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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