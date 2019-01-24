Son Dakika Haberleri: Dünya Kırım Tatar Kongresinde Eskişehir'i Temsil Edecekler

Dünya Kırım Tatar Kongresinde Eskişehir'i Temsil Edecekler

22 dakika önce

Kırım Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin her 2 ayda bir gerçekleştirilen toplantısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek.

Dünya Kırım Tatar Kongresinde Eskişehir'i Temsil Edecekler, System.String[]
Kırım Tatarlarının dünyadaki yegane uluslararası örgütü olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin her 2 ayda bir gerçekleştirilen toplantısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek.

26 Ocak günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin (KTMM) Kiev'deki merkezinde gerçekleştirilecek toplantıya 14 ülkeden 24 Yönetim Kurulu üyesinin katılması bekleniyor. Türkiye delegasyonunda bulunan ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Evren Olcay, beraberindeki heyetle birlikte toplantıda yoğun Tatar nüfusunun yaşadığı Eskişehir'i temsil edecek. Başkanlığını KTMM başkanı Refat Çubarov'un yapacağı toplantıya Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Toplantı hakkında açıklama yapan Evren Olcay, "2014 senesinden bu yana devam eden işgal bu toplantılarımızı anavatanımız da yapmamıza engel olmaktadır. Daha evvel Eskişehir'de de ev sahipliği yaptığımız toplantımız yoğun gündemle gerçekleşecek. Kırım Sürgününün 75. yılı münasebetiyle yapılacak etkinler hakkında önemli kararlar alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Yaşam
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