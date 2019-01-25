Son Dakika Haberleri: Dünya Kitap Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Kitap Ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

Dünya Kitap Dergisi'nin 26 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri, bu sene Ayşe Sarısayın, Regaip Minareci, Aras Yayıncılık, Suat Duman, Emirhan Dağkan, Ötüken Neşriyat, Nejat Yentürk ve Maximilian Thomae'ye verildi.

Dünya Kitap Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Dünya Kitap Dergisi'nin 26 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri, bu sene Ayşe Sarısayın, Regaip Minareci, Aras Yayıncılık, Suat Duman, Emirhan Dağkan, Ötüken Neşriyat, Nejat Yentürk ve Maximilian Thomae'ye verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:03 

Ayşe Sarısayın, Ekonomi
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