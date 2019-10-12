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"Dünya Kız Çocukları Günü"

1 saat önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle 30 Suriyeli kız çocuğunu ağırladı.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle 30 Suriyeli kız çocuğunu ağırladı.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle ağırlanan 30 Suriyeli kız çocuğu, il müdürlüğü yetkilileriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler. Okuyan kız çocuklarının ağırlandığı günün sonunda çocuklara birer ayakkabı hediye eden Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, değerli misafirlerinin eğitim öğretim yaşamalarına dair bilgileri de edinerek yakından ilgileneceğini belirttiler.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Ülkemize gelen çocukların yaşamlarını devam ettirmeleri, eğitimlerinin aksamaması ve sosyal yönlerinin gelişmesi için Bakanlık ve müdürlüğümüz olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Dünya Kız Çocukları Günü olmasından dolayı bütün kız çocuklarını temsilen davet ettiğimiz yabancı uyruklu 30 kız çocuğumuzla yakından tanışma fırsatı bulduk" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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