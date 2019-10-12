Son Dakika Haberleri: "Dünya Kız Çocukları Günü"
Son Dakika Güncel 'Dünya Kız Çocukları Günü'

"Dünya Kız Çocukları Günü"

49 dakika önce

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

Bu kapsamda il müdürlüğünde düzenlenen programda Suriyeli 30 kız çocuğu ağırlandı.

Programda, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Eldemir, yaptığı konuşmada, çocukların eğitimlerine devam etmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla ağırlanan kız çocuklarıyla tanışma fırsatı bulduklarını anlatan Eldemir, çocukların yaşam standartlarını arttırmak için projeler yürüttüklerini aktardı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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