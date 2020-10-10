Dünya Kız Çocukları Günü - Son Dakika

Dünya Kız Çocukları Günü

10.10.2020 11:17
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Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, Dünya Kız Çocukları Günü'nün Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren her yıl 11 Ekim'de kutlandığını belirtti.

Alınan kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğünün vurgulandığını aktaran Özbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmalarla her kademede çocuk haklarını geliştirmeye ve bu haklara saygı duyulmasını sağlama kararlılığı gösterdiğini kaydetti.

Kız çocuklarının haklarının korunması anlamında gereken çalışmaların yapıldığını vurgulayan Özbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Müdürlük olarak Bakanlığımızın çocuklarımıza yönelik uyguladığı hizmet modelleri temel alınarak, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları ve erken yaş evliliklerin önlenmesi çalışmaları her geçen gün artarak devam etmektedir. Biliyoruz ki bir toplumun çocuk haklarına duyduğu saygı ve çocuklara yaklaşımı insani gelişmişlik düzeyini ve vizyonunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz, kurulduğu tarihten itibaren çocuklara yönelik hassas bir politika izlemiştir ve izlemeye devam etmektedir. Müdürlük olarak, çocuğun üstün yararı doğrultusunda hareket ediyoruz ve çocuğun bütün haklarının korunması için anayasada yer alan sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerekli her türlü önlemi alıyoruz."

Birleşmiş Milletler, Edirne, Çocuk, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kız Çocukları Günü - Son Dakika

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