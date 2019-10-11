Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar
1 saat önce
İstanbul’da bulunan Koç Okulları’na Türkiye’nin farklı kentlerinden burslu okumaya gelen ve euronews Türkçe’ye konuşan kız çocuklarının yaşamöyküleri ilham verici.
cinsel
11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü gelip çatmışken, Türkiye'de kız çocuklarının dünü, bugünü ve geleceklerinin şekillenmesinde en önemli ve halen en sorunlu araç "eğitim". Zira kız çocukların okullulaşması konusunda bölgesel düzeyde cinsiyet eşitsizlikleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:36
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