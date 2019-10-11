Son Dakika Haberleri: Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar
Son Dakika Dünya Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar

Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar

1 saat önce

İstanbul’da bulunan Koç Okulları’na Türkiye’nin farklı kentlerinden burslu okumaya gelen ve euronews Türkçe’ye konuşan kız çocuklarının yaşamöyküleri ilham verici.

Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar, System.String[]

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü gelip çatmışken, Türkiye'de kız çocuklarının dünü, bugünü ve geleceklerinin şekillenmesinde en önemli ve halen en sorunlu araç "eğitim". Zira kız çocukların okullulaşması konusunda bölgesel düzeyde cinsiyet eşitsizlikleri devam ediyor.

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Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:36 
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