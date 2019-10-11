Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları
1 saat önce
11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde Türkiye’de spor alanında engelleri aşarak ismini dünyaya duyurmuş kız çocukları giderek artıyor.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde Türkiye'de spor alanında engelleri aşarak ismini dünyaya duyurmuş kız çocukları giderek artıyor.
16 yaşındaki milli sporcumuz Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk de onlardan biri.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:51
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