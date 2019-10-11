Son Dakika Haberleri: Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları
Son Dakika Dünya Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları

Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları

1 saat önce

11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde Türkiye’de spor alanında engelleri aşarak ismini dünyaya duyurmuş kız çocukları giderek artıyor.

Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları, System.String[]

11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde Türkiye'de spor alanında engelleri aşarak ismini dünyaya duyurmuş kız çocukları giderek artıyor.


16 yaşındaki milli sporcumuz Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk de onlardan biri.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:51 
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