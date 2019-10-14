Son Dakika Haberleri: Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği
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Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.


Sosyal Hizmet Merkezinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı hizmet modüllerinden faydalanan çocuklar için Dünya Kız Çocukları Gününü düzenlendi. Bir dizi etkinlikte çocuklar gönüllerinde eğlendiler. - KİLİS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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