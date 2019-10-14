Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği
1 saat önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.
Sosyal Hizmet Merkezinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı hizmet modüllerinden faydalanan çocuklar için Dünya Kız Çocukları Gününü düzenlendi. Bir dizi etkinlikte çocuklar gönüllerinde eğlendiler. - KİLİS
Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek