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Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı

23 dakika önce

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'nın beşincisi; Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun danışmanlığında gerçekleştirildi.

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Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'nın beşincisi; Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun danışmanlığında gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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