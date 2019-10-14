Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı
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Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'nın beşincisi; Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun danışmanlığında gerçekleştirildi.
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı'nın beşincisi; Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun danışmanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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