'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER - Son Dakika
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'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER

11.10.2022 15:22

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında 33 öğrenciyi önce alayda ardından Filo Komutanlığı'nda ağırladı.

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında 33 öğrenciyi önce alayda ardından Filo Komutanlığı'nda ağırladı. Çocuklar, jandarma araç gereçlerini inceleme imkanı bulurken, helikoptere de ilk kez bindi.

İl Jandarma Komutanlığı, 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde, Kadıköy İlkokulu ve Ortaokulu'ndan 33 öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler, otobüslerle okuldan alınıp, jandarmaya getirildi. Ekipler, öğrencileri çiçek ve balonlarla karşıladı. Jandarmaya ait motosiklet ve otomobile binen, siren çalıp anons yapan öğrenciler, olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin tanıtımını izledi. Jandarma narkotik köpekleri 'Ödev' ve 'Dilbaz'ın gösterisini de izleyen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler, daha sonra otobüslerle Jandarma Filo Komutanlığı'na geçti. Burada helikopterlere binip, inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı anlattı. Kokpitte de oturan öğrencilere pilotlar, helikopterle ilgili bilgi verdi.

8'inci sınıf öğrencisi Esra Yeşil, Bugün, benim için çok güzel bir gündü. İlk defa helikopter gördüm. Gerçekten bir helikopteri bu kadar yakından göreceğimi hiç düşünmüyordum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bize bu duyguyu yaşattıkları için jandarmaya minnettarız dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Sema Nur Özbek ise 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde hayatımda ilk kez helikoptere bindim. Helikopter pistini gördük. Benim için uzun süre unutamayacağım, keyifli bir gün oldu diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER - Son Dakika

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