Dünya Klasik Satranç Şampiyonası
28 dakika önce
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Dünya Klasik Satranç Şampiyonası başladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Dünya Klasik Satranç Şampiyonası başladı.
Kazakistan'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonaya Çin, Azerbaycan, İran, ABD, Mısır, Rusya, İsveç, İngiltere, Hindistan, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Ermenistan ve Kazakistan'dan milli satranç takımları katılıyor.
Astana Uluslararası Finans Merkezi binasında düzenlenen yarışmanın ilk gününde takımlar aralarında oyunlar gerçekleştiriliyor.
Şampiyona 14 Mart'a kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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