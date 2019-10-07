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Dünya Konut Günü

45 dakika önce

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Barınmak, insanoğlunun birincil ihtiyaçlarından. Ancak unutulmamalıdır ki, konut sadece bir yapı anlamı içermiyor artık günümüzde.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Barınmak, insanoğlunun birincil ihtiyaçlarından. Ancak unutulmamalıdır ki, konut sadece bir yapı anlamı içermiyor artık günümüzde. Konut demek, ev demek, yuva demek, ana ocağı, baba ocağı demek" ifadelerini kullandı.

Adlı, Dünya Konut Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Türk milletinin Orta Asya'dan Anadolu'ya göçüyle birlikte yerleşik hayata büyük bir adım attığını ve Anadolu'yu değişmez adresi haline getirdiğini anımsatan Adlı, bu adımdan sonra konut kavramının da Türk toplumunun vazgeçilmezi haline geldiğini belirtti.

Adlı, şunları kaydetti:

"Haberciler sokaktaki vatandaşa soruyor. 'Piyangodan büyük ikramiye size çıkarsa ne yaparsınız?' Verilen ilk cevap 'Konut almak, ev almak.' Barınmak, insanoğlunun birincil ihtiyaçlarından. Ancak unutulmamalıdır ki, konut sadece bir 'yapı' anlamı içermiyor artık günümüzde. Konut demek, ev demek, yuva demek, ana ocağı, baba ocağı demek. Hatta konut bizim mahremimiz, kutsalımız. O nedenledir ki haklı bile olsanız bir kişinin evine zorla girmeye kalktığınızda kanun sizi haneye tecavüzle yargılıyor."

Türkiye'de her yüz bireyden 60'ının kendi konutuna sahip olduğunu vurgulayan Adlı, bunun da Türkiye'nin refah seviyesini, ekonomik gelişmişlik seviyesini göstermesi açısından önemli bir kriter olduğunu dile getirdi.

Adlı, konut sahibi ya da kiracı, herkesin Dünya Konut Günü'nü kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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