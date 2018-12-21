Son Dakika Haberleri: Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Koca'ya Sürpriz Ziyaret

Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Koca'ya Sürpriz Ziyaret

9 saat önce

Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Koca'ya sürpriz ziyaretKÜTAHYA - Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Kütahya'nın tek kadın Kooperatifi üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür ettiler.

Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Koca'ya sürpriz ziyaret

KÜTAHYA - Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Kütahya'nın tek kadın Kooperatifi üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür ettiler.
Benzer ürünleri üreten dar gelirli vatandaşların, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldikleri kooperatifler arasında, Kütahya genelinde sadece Emet ilçesinde bulunan Kadın Girişimciler Kooperatifi, çiniden elişine, tarhana benzeri yöresel ürünlerden, süs sanatına, geniş bir yelpazede oluşturdukları ürünlerini bir araya getirerek, etkin bir Pazar oluşturuyorlar.
Üye sayısı 300'ü geçen Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi, Emet Belediyesi'nin destekleri ile yaklaşık 5 senedir sürdürdüğü üretimlerini, geçen yıl kooperatif kurarak geliştirmişlerdi. Belediye önderliğinde kurulan kooperatifleri ile ürünlerini daha geniş pazarlara sunma ve etkin pazarlama imkanına kavuşan kadınlarımız, destekleri için Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.
EMKO Başkanı Neslihan Türe ve kooperatif üyesi bayanlar, tek tek söz alarak üretimleri ile ev ekonomilerine katkıda bulunmanın mutuluğunu yaşadıklarını beyanla verdikleri destek için belediye başkanı Mustafa Koca'ya teşekkür ederken,desteklerinin sürdürülmesi taleplerini ilettiler.
Başkan Koca, kadın üreticilerimizin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, "Bu amaçla kuruluşunu sağladığımız EMKO bizlerin göz bebeğidir. Üye sayısı 300'ü geçen kooperatifimizin daha da büyümesi ve daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün Emet ilçesinde bir çok evimizde, emko üyesi kadınlarımız üretimleri ile ekonomilerine destek oluyorlar. Buda bizleri mutlu ediyor. Çocuklarının eğitimlerine, evlerinin ekonomisine katkı sağlayan bacılarımızın duaları bizler için en büyük kazançtır. Onların duası bizlere en büyük ödüldür. Belediye olarak bu alanda desteklerimizi artırarak devam ettirmeye kararlıyız "dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:53 Kaynak: İHA

Kütahya, Mustafa Koca, Yerel
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