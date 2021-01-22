Dünya korona mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Dünya korona mücadelesini sürdürüyor

22.01.2021 16:12
Dünya korona mücadelesini sürdürüyor, System.String[]

Dünya korona mücadelesini sürdürüyor .

Dünya korona mücadelesini sürdürüyor .Salgının merkezi ABD'de son 24 saatte 190 bin467 yeni vaka tespit edildi.

Salgının ekonomik etkilerine karşı destek paketinin şubat ayı başında oylamaya sunulması planlanıyor. Çin'de virüsün tekrar yayılmaya başlaması üzerine yeni tedbirler alınıyor.

Bahar bayramı olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere negatif test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. Pekin'de de yurt dışından gelenler için 14 günlük karantina süresi 28 güne çıkarıldı.

AFRİKA'DA ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK

Afrika genelinde şimdiye kadar 82 bin kişi hayatını kaybetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dünyada yüzde 2,2 olan virüsten ölüm oranının, kıtada yüzde 2,5'e çıktığına dikkat çekti.

Uluslararası Göç Örgütü de, Doğu Afrika ülkelerindeki sığınmacıların salgına karşı daha savunmasız olduğu uyarısı yaptı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya korona mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika


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