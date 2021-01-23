Dünya korona virüs salgının pençesinde - Son Dakika

Enfekte hasta sayısı 98 milyonu aştı. Virüs nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti. Dünyanın korona virüsle mücadelesi sürüyor. Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de yeni tür, vakaların yükselmesine neden oluyor..

Ülkede, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 95 bin 981'e çıktı..

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, yeni türün daha yüksek ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair kazı kanıtlar olduğunu söyledi. Salgının ikinci merkezi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı 190 binin üzerine çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son bir günde 4 bin 392 artarak 420 bin 318'e ulaştı..

En fazla vaka California, en çok ölüm ise New York'ta kaydedildi. Amerika'nın ardından korona virüs nedeniyle en fazla can

kaybının yaşandığı ülkeler ise Hindistan, Brezilya, İspanya, İtalya ve İran.

-İHA-