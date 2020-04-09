Dünya korona virüsle mücadele ediyor - Son Dakika

Dünya genelinde Korona virüs kabusu sürüyor. Virüs toplamda 1,5 milyondan fazla kişiye bulaştı. Karantinanın sona erdiği vuhan'a da ilk yolcu uçağı indi.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısI 1 buçuk milyonu aştı. Ölü sayısı 88 bini geçti. Dünya genelinde iyileşen kişi sayısı ise 330 bini aştı. Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya, İran, İtalya,Abd ve Fransa.

EN FAZLA İYİLEŞME OLAN ÜLKELER

ÇİN

İSPANYA

ALMANYA

İRAN

İTALYA

ABD

FRANSA

Fransa'da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bini geçti. Ülkede Covid-19 nedeniyle 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. İtalya'da da ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak, 17 bini aştı.

İngiltere'nin günlük bilançosu daha fazla. 24 saatte 938 kişi hayatını kaybetti. ABD ve İspanya'da corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine yaklaştı. Japonya'da da ohal ilan edilmesiyle sokaklar caddeler bomboş kaldı. Bazı işletmeler faaliyetine ara verirken, marketler hizmete devam etti. Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı Wuhan'a indi.

(İHA)