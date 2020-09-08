Dünya korona virüsle mücadele ediyor - Son Dakika

27 milyondan fazla kişiye bulaştı. 900 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Kovid19 nedeniyle ölümlerin en fazla yaşandığı ülkeler sırasıyla:
KORONA VİRÜS ÖLÜM ORANI YÜKSEK ÜLKELER
ABD BREZİLYA
HİNDİSTAN
MEKSİKA
İNGİLTERE
İTALYA FRANSA
PERU
İSPANYA
İRAN
KOLOMBİYA
RUSYA
Vaka sayısının yüksek olduğu ülkeler sıralamasında da ABD başı çekiyor. Onu takip eden ülkeler ise :
ABD
HİNDİSTAN
BREZİLYA
RUSYA
PERU
KOLOMBİYA
AFRİKA
MEKSİKA
İSPANYA ARJANTİN
ŞİLİ
İRAN
FRANSA
PEKİ TÜRKİYE BU TABLONUN NERESİNDE?
Vaka sayısı sıralamasında Türkiye, 281 bin 509 ile 18. sırada yer alırken, ölüm sıralamasında da 6 bin 730 ile 23. sırada.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:17 - Kaynak: İHA
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