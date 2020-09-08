Dünya korona virüsle mücadele ediyor - Son Dakika

27 milyondan fazla kişiye bulaştı. 900 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Kovid19 nedeniyle ölümlerin en fazla yaşandığı ülkeler sırasıyla:

KORONA VİRÜS ÖLÜM ORANI YÜKSEK ÜLKELER

ABD BREZİLYA

HİNDİSTAN

MEKSİKA

İNGİLTERE

İTALYA FRANSA

PERU

İSPANYA

İRAN

KOLOMBİYA

RUSYA

Vaka sayısının yüksek olduğu ülkeler sıralamasında da ABD başı çekiyor. Onu takip eden ülkeler ise :

ABD

HİNDİSTAN

BREZİLYA

RUSYA

PERU

KOLOMBİYA

AFRİKA

MEKSİKA

İSPANYA ARJANTİN

ŞİLİ

İRAN

FRANSA

PEKİ TÜRKİYE BU TABLONUN NERESİNDE?

Vaka sayısı sıralamasında Türkiye, 281 bin 509 ile 18. sırada yer alırken, ölüm sıralamasında da 6 bin 730 ile 23. sırada.

(İHA)