Dünya korona virüsün pençesinde - Son Dakika

Vaka sayısı 33 milyonu aştı. Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor. İlk olarak Çin'de görülen yeni tip corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyonu geçerken bir milyondan fazla insan ise hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, virüs nedeniyle son 24 saatte 713 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 209 bin 196'ya çıktı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 718 binin üzerinde

vakayla Brezilya izliyor.

(İHA)