Dünya korona virüsün pençesinde - Son Dakika

89 milyondan fazla kişiye bulaştı. 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Dünyanın korona virüs imtihanı sürüyor. Salgının ikinci merkezi olan Avrupa'da vaka sayılarının önüne geçilemiyor. Öyle ki İngiltere'de son 24 saatte bin 325 kişi hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı. İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti. Almanya'da da yaşlılar evlerinde kalan 13 kişi koronavirüs aşısı olduktan 1 hafta sonra virüse yakalandı. Pfizer/BioNTech aşısı vurulan kişilerin testlerinin pozitif çıkması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.. Ancak şimdilik bu hadisenin sebebi tam olarak bilinmiyor.

Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşılamadan sorumlu enstitünün sözcüsü olayın çok yönlü araştırılması gerektiğine, vakalarının birkaç farklı nedeninin olabileceğine dikkat çekti. Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair

açık bir sorun var. Bu açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Açıklamada aşının çözülmesi gereken bir sorun olduğu, erişimin eşit olmadığı vurgulandı.

-İHA-