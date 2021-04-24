Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Son Dakika

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 24 Nisan Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
22 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 146.543.410 (144 milyon 590 bin beş yüz doksan üç) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.
Dünya koronavirüs tablosu! 24 NisanCumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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24 Nisan günü dünya genelinde Covid-19 'dan 7.683 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.033.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.075.113olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +158.018yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 123.068.364
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.447.116
Durumu kritik hasta sayısı : 109.799
31 Mart vaka sayısı : 519.915
30 Mart vaka sayısı : 442.018
29 Mart vaka sayısı : 532.040
28 Mart vaka sayısı : 636.291
27 Mart vaka sayısı : 614.489
26 Mart vaka sayısı : 620.219
25 Mart vaka sayısı : 586.071
24 Mart vaka sayısı : 491.182
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