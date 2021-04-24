Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Son Dakika

Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

24.04.2021 18:37
Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?, System.String[]

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 24 Nisan Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

24 NİSAN CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

22 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 146.543.410 (144 milyon 590 bin beş yüz doksan üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

24 NİSAN PERŞEMBE 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 24 NisanCumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

24 NİSAN CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

24 Nisan günü dünya genelinde Covid-19 'dan 7.683 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.033.

Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.075.113olmuştur.

24 NİSAN CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +158.018yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 123.068.364

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.447.116

Durumu kritik hasta sayısı : 109.799

DÜNYA GENELİNDE MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

31 Mart vaka sayısı : 519.915

30 Mart vaka sayısı : 442.018

29 Mart vaka sayısı : 532.040

28 Mart vaka sayısı : 636.291

27 Mart vaka sayısı : 614.489

26 Mart vaka sayısı : 620.219

25 Mart vaka sayısı : 586.071

24 Mart vaka sayısı : 491.182

Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Korona tablosu, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi         
18:27
Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum         
18:03
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor         
16:51
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu         
15:25
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular         
14:02
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var         
01:01
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 19:07:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya koronavirüs tablosu! 24 Nisan Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei