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Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
12 dakika önce
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Dünya ülkeleri vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başta dezenfekte işlemleri olmak üzere önlemleri artırdı.
O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:03
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