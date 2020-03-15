Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede - Son Dakika Dünya

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

12 dakika önce

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Dünya ülkeleri vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başta dezenfekte işlemleri olmak üzere önlemleri artırdı.


O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:03 
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