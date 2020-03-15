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Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede
6 saat önce
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews.
Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:57
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