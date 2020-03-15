Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede - Son Dakika Dünya

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

6 saat önce

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews.

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devredeView on euronews

Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:57 
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