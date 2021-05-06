Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı vakaların en çok görüldüğü 2. ülke konumunda olan ve son haftalarda virüse bağlı ölü sayısında hızlı artışların görüldüğü Hindistan'a dünyanın dört bir yanından yardım geliyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Hindistan'a tıbbi ekipman ve ilaç yardımında bulundu. Hafta sonu, yaklaşık 300 tonluk yardım malzemesini taşıyan 25 uçak Yeni Delhi Havalimanı'na iniş yaptı.

Hükümet yetkilileri, söz konusu yardımların ülkeye ulaşmasına rağmen hızlı ve etkili şekilde dağıtımının sağlanamadığına ilişkin eleştirilerin odağında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkeye ulaşan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve yardımların 31 eyalette yaklaşık 38 kuruma gönderildiğini belirterek, herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan, yardımların salgından en çok etkilenen bazı eyaletlere ulaşmadığına ilişkin haberler basına yansıdı.

Özel hastane yöneticileri, yardımların nerede dağıtıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın Hindistan direktörlerinden Pankaj Anand da yardımların akıbetine ilişkin kimsenin net bilgisi olmadığını söyledi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 2. ülke konumunda olan Hindistan'da son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kaydedildi.