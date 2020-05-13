Dünya kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor - Son Dakika

çin'in vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka ve ölü sayısı artıyor. Rusya'da bilanço giderek ağırlaşırken,kısıtlamaların gevşetildiği pakistan'dan endişe verici görüntüler yansıdı.

Pakistan'da Kısıtlamalar gevşetildi, halk sokağa döküldü. Yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle yollar deyim yerindeyse kilitlendi.

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 290 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları kaldırarak normale dönüş sürecini başlattı.

Ancak Pakistan'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle salgını unutan halk pazar yerlerine akın etti. Kişisel önlemlerin alınmadığı bu görüntüler sonrasında vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya'da korona virüs bilançosu giderek ağırlaşıyor.. Ülkede son 24 saatte 10 binden fazla kişide virüs tespit edildi.

Son günlerde vaka sayısının günlük 10 bin seviyesinin üzerine çıktığı ülkede ölü sayısı 96 kişi daha artarak 2 binin üzerine çıktı.

Dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda olan İngiltere'de bir günde 627 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 32 bini aştı.

(İHA)