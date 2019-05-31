Muş
'ta Selam, İlim, Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SELAM-DER) tarafından Dünya Kudüs
Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından dernek adına konuşan İnan Sur
, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa
ve Filistin
topraklarının 1948 yılından bu yana işgal altında olduğunu söyledi.
Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorun olduğunu ifade eden Sur, şunları kaydetti:
"Siyonistlerin bu kirli tezgahı, ümmetin göstereceği birlik ile dağıtılmalıdır. Yemen
, Suriye
, Libya
, Afganistan
ve coğrafyamızın diğer beldelerini yakan zaten bu ateştir. Yıllardır büyük sıkıntılar çeken, saldırılara uğrayan Gazze
'nin üzerindeki ablukanın kalkması için her türlü baskıyı oluşturun. Siyonist sermayenin ülkenizde ticaret yapmasına izin vermeyin. Filistin topraklarını işgal altında tutan siyonistlerin meşru olmayan rejimini tanımaktan vazgeçin."