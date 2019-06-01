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Dünya Kudüs Günü

4 dakika önce

Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

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Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
İlçedeki bir alış veriş merkezinin önünde düzenlenen basın açıklamasına, bazı STK'ların yanı sıra HÜDA PAR Bitlis İl Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
Basın açıklamasını okuyan İlahiyatçı Mahmut Faruk, Kudüs davası ekseninde Müslümanların güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.
Faruk, şunları kaydetti:
"Ümmet olmanın bilinç ve sorumluluğuyla göğüslerimizi Kudüs'e siper etmeli, Kudüs'ü savunmak ve özgürleştirmek için evrensel bir dayanışma cephesinde, ellerimizi ve yüreklerimizi birleştirebilmeliyiz. Amerikan emperyalizminin İslam ülkelerindeki askeri, siyasi, istihbarı tüm üslerinin kapatılmasını, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü olan İncirlik Üssü ve siyonizme lojistik destek sağlayan Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasını talep ediyoruz. Mavi Marmara özgürlük filosunda da 10 kardeşimizi şehit eden Filistin işgalcisi siyonist rejim ile tüm ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Bütün Müslümanları Kudüs merkezli direniş ekseninde buluşmaya davet ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:36 Kaynak: AA
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