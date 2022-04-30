Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem

30.04.2022 00:17

Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi grup, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi grup, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Platform üyeleri, akşam saatlerinde Levent'teki Başkonsolosluk önünde bir araya geldi. Bir süre tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, "Kudüs Eksenimizdir"' yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şerafettin Güler, Kudüs'ün Müslümanların, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Bir asra yakındır Kudüs'ün siyonistlerin işgali altında olduğunu kaydeden Güler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını hatırlattı.

Güler, "Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ü ümmetin vahdetine vesile kılmak, ihtilaf ve suni ayrılıkları bu dava için bir tarafa bırakmak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ümmetin Kudüs'ü, Kudüs'ün ümmeti özgürleştireceğini vurgulayan Güler, "Bilindiği gibi bugün Dünya Kudüs Günü. Bugün Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında meydanlara akın etmiş, Kudüs davası için bir araya gelmiş vaziyette. Ümmetin özgürlük ve izzeti, Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır çünkü. Gelin hangi millet, parti, tarikat, cemaat ve hareketten olursak olalım, vahdet ve uhuvvet içerisinde, Allah'a dayanarak Kudüs'ün düşmanlarına karşı mücadele edelim." şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Polis, eylem nedeniyle Başkonsolosluk önünde güvenlik önlemi aldı.

Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem
Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem
Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem
Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem

YORUMLAR
500
Cizre'de 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği Cizre'de 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
22:36 Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 00:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement