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Dünya Kuduz Günü

37 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kuduz Günü'nü düzenlediği bir programla kutladı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kuduz Günü'nü düzenlediği bir programla kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen Dünya Kuduz Günü kutlama programına, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet İnce'yle çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açışında konuşan Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Özsöyler, kuduz hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla kuduz hastalığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Gaziantep'in 9 ilçe ve 600 köyde bulunan kedi ve köpekleri toplayarak barınağımıza getiriyoruz, hayvanları karantinaya alıyoruz. Burada hayvanları cinsiyetlerine göre ayırıyoruz, bu hayvanları kısırlaştırıyoruz. Hayvanların kuduz aşılarını, karma aşılarını yapıyoruz. Topladığımız hayvanları, şehrin 20 noktasında bulunan hayvan besleme bölgesine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet İnce ise her yıl 55 bin insanın kuduz hastalığına yakalandığını ifade ederek, "Risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin, sorumlu merciler tarafından alınması gerekiyor. Aksi takdirde belirtiler ortaya çıktıktan sonra bu hastalık ölümcüldür. Eğer kuduz hastalığı bir insana bulaşmışsa, hastalık bulaşan kişinin 15 dakika boyunca yara yerini yıkaması, aşıların ve anti serumların yapılmasıyla hastalıktan kurtulabiliriz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından programa katılan öğrenciler, yavru köpekleri sevdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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